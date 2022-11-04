Армения вновь "сливает" российское посредничество

Спустя неделю после трехсторонней встречи в Сочи, в ходе которой лидеры России, Азербайджана и Армении обсудили ход выполнения сторонами договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 года, Баку и Ереван вновь интенсифицировали двусторонние контакты. Однако произошло это не на российском переговорном треке, как ожидалось, а опять на западных площадках.

Так, 3 ноября в Брюсселе прошла встреча комиссий по демаркации и делимитации, возглавляемых вице-премьерами правительств Армении и Азербайджана. Еврочиновники с восторгом заявляют об эффективности прошедших обсуждений, при этом ожидаемо возвышая посредническую роль Евросоюза.

Более того, на этой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что через несколько дней планирует встретиться со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. Почему министры двух соседних стран ради двусторонней встречи едут в далекий Вашингтон, в то время, как сами США устами спикера Госдепа Нэда Прайса говорят о поддержке ими "прямых переговоров" между двумя странами – вопрос риторический.

Резкая "постсочинская" активизация западного посредничества наблюдается на фоне агрессивных негативных высказываний США относительно российской посреднической миссии между Арменией и Азербайджаном.

Словом, картинка, с российской точки зрения, складывается не самая красивая. Что же происходит? Неужели встреча в Сочи прошла настолько тяжело, что конфликтующие стороны не нашли выхода лучше, чем вновь обратиться к Западу? И, если да, то кто именно выступил инициатором продолжения переговоров на западной площадке – Ереван или Баку?

На первый взгляд, армянский премьер-министр Никол Пашинян на двусторонней встрече с Владимиром Путиным, которая предваряла переговоры в трехстороннем формате, уверял, что российское видение мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта "полностью удовлетворяет Ереван", который (внимание!) рассчитывает на поддержку Москвой "российских предложений" (к этой фразе мы вернемся позднее). Однако принятая по итогу встречи трехсторонняя декларация была раскритикована, в первую очередь, в самой Армении, причем как в проправительственном, так и оппозиционном лагерях. В первую очередь, потому что в декларации не было ни слова сказано про Карабах и вопрос статуса, но зато подчеркнут принцип территориальной целостности стран. Параллельно армянские дипломаты, оправдываясь, заявили, что Пашинян, мол, пытался добавить в текст фразу про "статус Карабаха", однако Алиев отказался.

В Баку сочинский вояж Алиева, наоборот, был обозначен как "очередная дипломатическая победа Азербайджана", что по сути недалеко от истины, поскольку все необходимые для азербайджанской стороны пункты в подписанную декларацию были включены, а неприемлемые – исключены. Судя по публикациям в приближенных к власти азербайджанских СМИ, для официального Баку не является принципиальным, кто именно будет модерировать мирный процесс. Главным условием азербайджанской стороны остается соблюдение пяти базовых принципов, озвученных Ильхамом Алиевым, и предполагающих, в том числе, безоговорочное признание сторонами территориальной целостности друг друга.

Обращает внимание на себя тот факт, что и информация про встречу комиссий по демаркации, и делимитации, и анонс встречи глав МИД в Вашингтоне были сделаны именно армянской стороной.

Баку, в отличие от Еревана, проявляет хладнокровие и предпочитает не делать лишних телодвижений. Так, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных СМИ в связи с возможной встречей в Вашингтоне, сказал, что подход азербайджанской стороны к анонсированию подобных встреч заключается в том, что, как правило, первой об этом должна объявлять принимающая встречу страна.

Если более широко посмотреть на картину происходящего, нельзя не отметить и того, что именно Армения пригласила на свою территорию наблюдателей из Евросоюза, а также пролоббировала отправку в Армению миссии по оценке потребностей ОБСЕ. Азербайджан, напротив, не допустил на свою территорию представителей ни ЕС, ни ОБСЕ. И именно в Ереван, а не Баку, приезжал за день до трехсторонней встречи в Сочи спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Сейчас становится понятным смысл фразы Никола Пашиняна, обращенной к Владимиру Путину – "надеемся, что Россия поддержит собственные предложения". Таким образом армянская сторона попыталась плохо завуалированным шантажом "заставить" Москву вынудить Азербайджан согласиться обсуждать вопрос "статуса", что Ильхам Алиев, как известно, делать наотрез отказался. Теперь же, когда про Карабах и статус в Сочинской декларации не было сказано ни слова, Армения начинает раскручивать тезис о том, что "Россия не поддержала свои предложения". Проявить же понимание сложности переговорного процесса, доверившись своему союзнику, Армения не пожелала, предпочтя старому другу "игры с Западом". Как известно, шантаж с Путиным не проходит, особенно если шантажист – зажатый в геополитические тиски премьер-министр проигравшей войну и оставшейся без армии страны.

Таким образом, все улики в вопросе повторной активизации посредничества Запада указывают на Никола Пашиняна и его прозападную команду. Помогут ли Армении выйти из сложной ситуации метания и политическое шарлатанство нестабильного премьера – покажет время. Сейчас ясно одно: вопросы постконфликтной региональной архитектуры Владимир Путин будет обсуждать с Ильхамом Алиевым, чье слово, как показала практика, имеет такой же вес, как и подпись.