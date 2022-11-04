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G7: Иран не принял решений, необходимых для восстановления ядерной сделки

G7: Иран не принял решений, необходимых для восстановления ядерной сделки

Главы МИД стран Группы семи полагают, что Иран не выполнил необходимые условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе. Такой пункт содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере (Германия).

"Мы отмечаем, что, несмотря на многие месяцы интенсивных переговоров о возвращении к СВПД, Иран так и не принял необходимых решений", - считают дипломаты.

В документе также содержится призыв к иранским властям освободить арестованных участников демонстраций, а также осуждение задержания в ИРИ лиц с двойным гражданством и иностранцев.

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