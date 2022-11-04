G7: Иран не принял решений, необходимых для восстановления ядерной сделки

4 ноя. 18:17

Главы МИД стран Группы семи полагают, что Иран не выполнил необходимые условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе. Такой пункт содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере (Германия).

"Мы отмечаем, что, несмотря на многие месяцы интенсивных переговоров о возвращении к СВПД, Иран так и не принял необходимых решений", - считают дипломаты.

В документе также содержится призыв к иранским властям освободить арестованных участников демонстраций, а также осуждение задержания в ИРИ лиц с двойным гражданством и иностранцев.