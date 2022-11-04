Глава Минобороны Азербайджана посетил воинские части на границе с Арменией

4 ноя. 17:33

Сегодня по поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева министр обороны Закир Гасанов и руководящий состав ведомства посетили воинские части, дислоцированные на границе с Арменией. Об этом рассказали в азербайджанском оборонном ведомстве.

Закир Гасанов ознакомился с условиями на недавно созданном пункте дислокации.

Министра проинформировали о том, что здесь созданы все необходимые условия для несения воинской службы на высоком уровне: имеются оружейная комната, общежитие, столовая, кухня, склады для продуктов и одежды, баня и санитарный узел, отопительные печи, генераторы и солнечные батареи, дабщие бесперебойное электроснабжение. Для подготовки к зиме на опорных пунктах и боевых позициях сделаны резервы со всеми видами обеспечения.

Ознакомившись с бытовыми условиями личного состава, Закир Гасанов ознакомился со служебной боевой деятельностью военнослужащих на боевых позициях. Ему были представлены доклады об оперативной ситуации.

Пообщавшись с военными, проходящими службу в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом, глава Минобороны высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.

Затем были даны поручения в связи с организацией боевого дежурства и службой, дальнейшим улучшением социально-бытовых условий.