Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией провела заседание в Баку

4 ноя. 17:20

В Баку сегодня прошло 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Об этом рассказали в Кабинете министров Азербайджана.

В заседании под председательством премьер-министра АР Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая участвовали руководители госструктур обеих стран.

Заседание открыл Али Асадов. Во вступительной речи он сказал, что отношения между Баку и Анкарой достигли вершины стратегического партнерства и союзничества. По его словам, главный фактор в них - дружба и братство глав двух государств, которые основаны на высоком взаимном доверии и уважении. Асадов выразил глубокую признательность руководству Турции и всему братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, которая была оказана Азербайджану в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Премьер-министр Азербайджана отметил, что подписание Шушинской декларации еще больше укрепило двусторонние отношения, подняло их до уровня союзничества, показало образцовый характер дружбы и братства между странами.

Было подчеркнуто также, что в последнее время азербайджано-турецкие отношения в результате усилий президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана вышли за рамки двустороннего формата и получили региональный характер. Кроме того, высокую оценку получило успешное сотрудничество стран в различных областях, в частности в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-транзитной сфере, энергетике, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.