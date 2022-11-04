Председатель "Грузинской мечты": оппозиционеры наделяют Иванишвили сверхъестественными способностями

4 ноя. 16:40

Оппозиция наделяет основателя правящей партии "Грузинская мечта" и бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили сверхъестественными способностями, такое мнение выразил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Оппозиционеры настаивают, что Иванишвили, который в январе прошлого года заявил об уходе из политики, все еще управляет страной, только из-за кулис.

"Сегодня они признают Бидзину Иванишвили человеком со сверхъестественными ресурсами. Эти люди утверждают, что Бидзина Иванишвили, который вообще дистанцирован, его нигде не видно, раз в месяц куда-то звонит и тем самым обеспечивает управление государством", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Политик считает, что оппозиция в 2012 году, когда в стране сменилась власть, впала в шоковое состояние и с тех пор продолжает бороться с человеком, которого в действительности вообще нет в политике.

"На самом деле, главная цель не противостояние с личностью... Иванишвили является фактором мира, спокойствия в нашей стране и именно против этого они борются, борются против мира в нашей стране", - указал председатель "Мечты".