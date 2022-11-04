СМИ: перепродажа доставленной морем российской нефти не подпадет под потолок цен

4 ноя. 16:15

Вашингтон с союзниками достигли договоренности о правилах применения потолка цен на российскую нефть, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что он не будет действовать в отношении перепродажи сырья на суше после того, как его привезли по морю.

По данным источников, действие потолка будет распространяться на посреднические сделки с российским топливом, осуществляемые в море, и не будет - на нефтепродукты из российского топлива.

Напомним, в четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что страны G7 и Австралия договорились ввести фиксированную максимальную ставку на нефть из РФ, это решение может быть принято в конце ноября.