"Турецкий поток" может прирасти новой трубой

4 ноя. 15:53

Трубопровод "Турецкий поток" может быть усилен в рамках создания в республике газового хаба, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает телеканал Habertürk.

Он заметил, что президент России Владимир Путин, делая предложение по строительству газового хаба в Турции, "увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого".

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг", - сказал Калын.

По его словам, в этом нет ничего невозможного. "Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки", - подчеркнул он.