Хатия Буниатишвили - поп-звезда в мире классической музыки 

Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили не любит, когда ее называют вундеркиндом, хотя свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси она дала в шесть лет.

Играть на фортепиано девочка начала в три года, обучением Хатии и ее старшей сестры занималась мама. Потом были Тбилисская центральная музыкальная школа, Тбилисская государственная консерватория, Венский университет музыки и сценических искусств, призы на международных конкурсах. Дважды Хатия становилась лауреатом престижной немецкой премии Echo Klassik: в 2012 году - за дебютный альбом с произведениями Листа, а в 2016 году - за альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. В том же 2016-м французский телеканал TF1 назвал ее "Лучшим музыкантом года".

Сейчас пианистка живет в Париже, выступает в самых престижных концертных залах по всему миру, на знаменитых фестивалях, таких как Зальцбургский Троицкий, Менухинский в Гштааде, Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибекова в Баку, играет с лучшими оркестрами и дирижерами.

Прославленный Пласидо Доминго однажды перед началом совместного с Буниатишвили концерта обратился к публике: "Это невероятная пианистка. У нее потрясающая техника, темперамент. Я счастлив подпевать Хатии". Высоко оценил игру Буниатишвили и выдающийся азербайджанский дирижер Рауф Абдуллаев. "Хатия - одна из ярких представительниц современного пианистического искусства. Всегда с улыбкой, уважает профессиональное мнение, проста в общении... Она все-таки с Кавказа, а это немаловажный фактор", - отметил маэстро.

СМИ не скупятся на восторженные эпитеты в адрес пианистки. The Observer назвала ее одной из самых ярких и технически одаренных молодых пианисток, Madame Figaro - поп-звездой в мире классической музыки, а музыканты британской рок-группы Coldplay пригласили для записи своего седьмого студийного альбома A Head Full of Dreams, который вышел в декабре 2015 года.

Эффектная внешность Хатии привлекает внимание владельцев люксовых компаний. Так, в конце 2016 года она присоединилась к числу послов австрийского бренда часов Jacques Lemans и стала лицом женской коллекции Jacques Lemans La Passion. "Мы с женой увидели Хатию и сразу поняли, что она идеально подходит к Jacques Lemans!" - объясняет Альфред Ридль, управляющий директор и владелец компании. В 2020 году Буниатишвили стала послом Cartier, в ноябре 2021 года снялась в рекламном ролике знаменитой компании вместе с Моникой Беллуччи, Лили Коллинз и другими мировыми звездами.

В свободное от занятий и гастролей время Хатия читает, любимыми писателями называет Томаса Манна, Достоевского и Чехова. "В их книгах я всегда нахожу что-то новое и важное для меня. И я стараюсь каждый день находить минимум тридцать минут для чтения художественной литературы", - рассказывает она.

По словам пианистки, ее "очень сильно в жизни вдохновляет спорт". В промежутках между поездками Хатия бегает "минимум три раза в неделю, а иногда и каждый день". "Правда, это бывает не так часто", - признается она.

Семья по-прежнему очень важна для Хатии. Она отмечает, что "всегда ощущает энергетику и поддержку мамы". Старшая сестра Гванца - тоже пианистка, стала продюсером сестры, всегда сопровождает ее в международных поездках, они часто играют вместе. О сестре Хатия написала: "Только о ней я могу сказать - мы одинаково мыслим и без слов понимаем друг друга".