Названа лучшая винодельня России в 2022 году

4 ноя. 15:41

В Москве в рамках Винной ассамблеи названы лидеры российского экспертного рейтинга отечественных вин Top100Wines.

В номинации "Винодельня года" победу одержала "Абрау-Дюрсо", она оказалась лидером как по количеству представленных образцов (12), которые вышли в финальную дегустацию, так и по среднему баллу - "Абрау-Дюрсо" набрала наивысший средний балл - 91,57 из 100 возможных.

Кроме того, Центр туризма "Абрау-Дюрсо" получил награду в номинации "Вино на винограднике". Это первый в России энотуристический комплекс, отмеченный Всемирной организацией винного туризма.

Эксперты сошлись во мнении, что сегодня "Абрау-Дюрсо" не только лидирует в винодельческой отрасли в России, но и задает тренды.

Рейтинг Top100Wines составляют второй год, он призван привлечь внимание к российским винодельням.