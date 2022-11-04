РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Премьер Азербайджана и вице-президент Турции встретились в Баку

Премьер Азербайджана и вице-президент Турции встретились в Баку

В Баку состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем, который находится в стране с официальным визитом.

В кабмине Азербайджана сообщили, что в ходе встречи политики отметили успешное развитие братских и союзнических отношений между двумя странами во всех сферах.

Стороны подчеркнули важное значение 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые состоятся в Баку.

Выражена уверенность, что визит Фуата Октая поспособствует дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.

Также стороны обсудили перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version