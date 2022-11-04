Россия и Беларусь создают военную космическую группировку

4 ноя. 15:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил что Москва и Минск создают совместную спутниковую группировку, пишет госагентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что вскоре в космос отправится белорусский космонавт.

"Мы не только в космос готовы кого-то запустить <…> Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов", - рассказал он на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

По словам белорусского лидера, цели совместной космической группировки будут различными.

"Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 км просматривает объект в 35 см. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", - отметил Лукашенко.