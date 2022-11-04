Ереван дал согласие на предложение Москвы о трехсторонних переговорах с Баку

4 ноя. 14:33

Российская сторона предлагает провести трехсторонние межпарламентские переговоры с участием Армении и Азербайджана, Ереван дал согласие, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян, пишет "Интерфакс".

"Поступило предложение о проведении межпарламентских трехсторонних переговоров. Предложение было озвучено спикером Госдумы России Вячеславом Володиным во время официального визита в РФ спикера парламента Армении Алена Симоняна", - рассказала она.

Хачатрян отметила, что Симонян дал утвердительный ответ на это предложение.

"Конкретный формат встречи пока не обсужден. Нет также даты", - добавила пресс-секретарь.

Ранее источник в верхней палате парламента РФ сообщал, что трехсторонние переговоры России, Азербайджана и Армении на уровне парламентов могут пройти уже в ноябре.