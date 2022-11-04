Боррель: ЕС должен нарастить отношения с Центральной Азией

4 ноя. 14:19

Евросоюзу следует укреплять отношения со странами Центральной Азии, этот регион имеет все более важное стратегическое значение, заявил в Берлине глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Страны Центральной Азии получают все большее значение со стратегической точки зрения. Этот регион становится все более важным в нынешних условиях в мире. Они рассматривают диверсификацию своей внешней политики, они более не являются республиками Советского Союза, они выступают за уважение Россией их независимости. Мы должны нарастить наши отношения с ними", - уверен Боррель.

Он добавил, что планирует на следующей неделе принять участие в конференции по связям между Европой и Центральной Азией в Самарканде. "Это будет хорошей возможностью укрепить наши связи, отношения со странами Центральной Азии, а также дать развитие нашей стратегической инвестиционной программе", - отметил глава дипломатии ЕС.