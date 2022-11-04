Ильхам Алиев и Фуат Октай обсудили Зангезурский коридор

4 ноя. 13:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Турции Фуата Октая, прибывшего с официальным визитом.

Октай передал азербайджанскому лидеру приветствия от его турецкого коллеги. Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать ответные.

В ходе беседы было отмечено значение Шушинской декларации. Высоко оценен недавний визит Эрдогана в Азербайджан и его участие в открытии важных объектов в городах Зангилан и Джебраил.

Стороны оценили значение Зангезурского коридора с точки зрения развития транспортных связей. Также была подчеркнута важность вложения Азербайджаном более $20 млрд в турецкую экономику. Страны увеличили товарооборот, успешно сотрудничают в энергетическом секторе.

Ильхам Алиев и Фуат Октай затронули вопрос экспорта газа и отметили важность Южного газового коридора. Подтверждена необходимость расширения экспортных возможностей этого газопровода.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в транспортной и торговой сферах.

Ильхам Алиев поприветствовал запланированный визит Фуата Октая в Шушу.