Россия и Турция договорились бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

4 ноя. 14:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным договорился бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны.

"Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода", - заявил Эрдоган в пятницу.

Он также сообщил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и выразил намерение поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 на Бали.

По мнению Эрдогана, Запад, пытается преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания и голод людей в Африке. "Страдания миллионов людей игнорируются. <…> К сожалению, не предпринимается никаких усилий, чтобы положить конец этим трагедиям, которые приводят миллионы людей к смерти. Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии", - отметил турецкий лидер.