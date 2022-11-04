Раиси ответил Байдену на слова об освобождении Ирана

4 ноя. 12:52

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что республика была освобождена 43 года назад и больше не окажется в плену Запада. Так он ответил на обещание президента США Джо Байдена вскоре "освободить" Иран.

"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен", - сказал в пятницу Раиси.

В Иране 11 февраля 1979 года произошла Исламская революция. Вся власть в республике сосредоточилась в руках духовенства, а главой Ирана, духовным лидером, стал Хомейни. После его смерти, пост занял преемник– аятолла Али Хаменеи.

Ранее Байден сообщил, что США скоро "освободят" Иран, он сразу добавил, что страна "освободит себя сама".

В Иране полтора месяца не стихают беспорядки, начавшиеся после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов.