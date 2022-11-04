ЕС высоко оценил конструктивную атмосферу на переговорах Армении и Азербайджана в Брюсселе

4 ноя. 13:13

Евросоюз распространил заявление по итогам третьего заседания армяно- азербайджанской комиссии по демаркации и пограничной безопасности, состоявшегося в Брюсселе накануне.

Заседание состоялась в результате договоренностей, достигнутых на высшем уровне между главой Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, и готовность сторон продолжать работу над решением вопросов, связанных с границей, а также над улучшением ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении ЕС.