Турецкий "Пузатый холм" побил рекорд Стоунхенджа и пирамиды Хеопса

Расположенный на юго-востоке Турции Гёбекли Тепе, что в переводе с турецкого означает "Пузатый холм", оказался древнейшим мегалитическим комплексом в мире и, вероятно, самым важным археологическим памятником на Земле.

Впервые это место привлекло внимание ученых в 1960-е годы. Археолог Питер Бенедикт заметил на этой территории несколько необычных холмов, которые были усеяны обломками кремня, что свидетельствовало о человеческой деятельности в докерамический период. Над поверхностью этих холмов возвышались части столбов храмового комплекса, которые археолог принял за надгробия, поэтому место посчитали кладбищем и отложили раскопки.

В 1990-е немецкий археолог Клаус Шмидт пришел к выводу, что холм был создан людьми, а камни, которые его предшественник принял за надгробия, были очень похожи на обнаруженные в соседнем поселении колонны. В 1995 году начались раскопки, которые продолжаются и по сей день.

Ученые выяснили, что комплекс был построен 12 тысяч лет назад. Изученная часть Гёбекли Тепе занимает лишь 5% от всего комплекса диаметром 300 метров и высотой 15 метров. Он состоит из трех слоев. Самый древний слой относят к 12 тысячелетию до н.э. Стены сооружений были округлыми, сами здания могли иметь крыши. Внутри строений на территории комплекса были обнаружены Т-образные столбы, изображающие человека, вес этих столбов мог достигать 20 тонн. На монументах можно разглядеть рельефное изображение рук. У подножия этих столбов были найдены кости лисьего хвоста, которые натолкнули ученых на мысль, что монументы также украшались набедренными повязками из меха. Многие колонны комплекса также украшены изображениями животных и птиц. Например, на колоннах одного из зданий комплекса можно увидеть лисиц, кабанов, аистов и журавлей. Археологи также обнаружил скульптуры животных, их сейчас можно увидеть в музее в Урфе.

Установленный археологами возраст комплекса показывает, что он появился за тысячелетия до пирамиды Хеопса в Гизе и Стоунхенджа в Англии. Ранее археологи считали, что люди начали возводить сложные сооружения после появления земледелия и сельского хозяйства. Однако Гёбекли Тепе опровергает эти теории.

Строительство подобного сооружения требовало участия большого числа людей и определенной организации общества, что, как ранее предполагалось, не было характерно для той эпохи.

Во время исследований на каменоломне была также найдена гигантская заготовка Т-образного столба весом около 50 тонн. По мнению ученых, чтобы переместить такой столб потребовались бы 400-600 человек.

Загадкой также остается и предназначение комплекса. Некоторые исследователи считают, что это могла быть первая обсерватория. В пользу этого предположения говорят известняковые кольца, найденные во время раскопок, через которые можно было следить за небесными телами. Но возможное наличие кровельных конструкций в Гёбекли-Тепе всё-таки исключает связь с астрономией. По мнению археолога Клауса Шмидта, место использовалось в качестве святилища, где могли чтить умерших. Также есть точка зрения, что Гёбекли-Тепе мог быть прообразом больницы или же местом, где обменивались товарами или знаниями.

Также до сих пор непонятна судьба комплекса, а именно почему он был засыпан землей, а не просто заброшен. По оценкам археологов, для заполнения одной конструкции потребовалось бы около 300 кв. метров насыпи. По мнению некоторых ученых, место могло стать своеобразной капсулой времени.

Поскольку сейчас исследовано лишь 5% территории комплекса, ответы на многие загадки, которые хранит в себе Гёбекли Тепе еще предстоит найти.