На трассе М-11 столкнулись 11 автомобилей

4 ноя. 12:38

Утром в пятницу на 33 км автодороги М11 «Нева» в городском округе Солнечногорск произошло массовое ДТП.

"В 8:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло ДТП с участием 11 машин. Пострадавших нет. Предварительная причина - погодные условия", - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

В Московской области до вечера 6 ноября местами действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

ГИБДД в преддверии резкого изменения погоды призывает водителей быть внимательными.