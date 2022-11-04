Байден заявил о скором "освобождении Ирана"

Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии внезапно заявил о том, что вскоре Иран будет освобожден, пишет Bloomberg.
"Не беспокойтесь, мы освободим Иран", - заявил американский лидер.
Он добавил, что "они довольно скоро освободят сами себя".
Напомним, в Иране уже полтора месяца продолжаются массовые акции протеста и беспорядки, они начались после гибель Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Последнее столкновение оппозиции с полицией произошло накануне.
Иранские власти считают, что Запад поддерживает протесты в стране.