Байден заявил о скором "освобождении Ирана"

4 ноя. 12:23

Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии внезапно заявил о том, что вскоре Иран будет освобожден, пишет Bloomberg.

"Не беспокойтесь, мы освободим Иран", - заявил американский лидер.

Он добавил, что "они довольно скоро освободят сами себя".

Напомним, в Иране уже полтора месяца продолжаются массовые акции протеста и беспорядки, они начались после гибель Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Последнее столкновение оппозиции с полицией произошло накануне.

Иранские власти считают, что Запад поддерживает протесты в стране.