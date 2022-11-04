В Кыргызстане еще два банка отказались от работы с картами "Мир"

4 ноя. 12:10

В Кыргызстане "Оптима банк" и банк "Бай тушум" объявили о прекращении проведения операций с российскими картами "Мир".

"Настоящим сообщаем вам о том, что ОАО "Оптима Банк" принял решение приостановить обслуживание платежных карт "Мир". Банк приостановил следующие операции по платежной системы "Мир" - операции по POS-терминалам и банкоматах в эквайринговой сети, входящие денежные переводы от платежной системы "Мир", - говорится в сообщении учреждения.

Также о приостановке обслуживания банковских карт "Мир" клиентов уведомил банк "Бай тушум".

Карты "Мир" в республике продолжают принимать пять из 22 коммерческих банков: РСК банк, Капитал банк, Керемет банк, Толубай банк, Кыргызкоммерцбанк.