Магазины в Тбилиси заплатили почти $22 тыс штрафа за полиэтиленовые пакеты

4 ноя. 11:49

С начала года в Тбилиси около 60 торговых объектов были оштрафованы за использование полиэтиленовых пакетов, общая сумма штрафа составила 60 тыс лари ($21,9 тыс), рассказал глава отделения муниципальной инспекции мэрии города Шота Тухарели.

Он отметил, что в 2020-2021 годах было оштрафовано более 200 торговых объектов, а сумма штрафа достигла миллиона лари ($366,3 тыс).

"На этом этапе можем сказать, что в крупных торговых сетевых маркетах ситуация исправилась, везде встречаются биоразлагаемые пакеты с соответствующими сертификатами", – поделился Тухарели в эфире ВМ.

Полиэтилен продолжают использовать на рынках и в мелких торговых точках. "Мы следуем поэтапно, с крупных объектов мы перешли на мелкие и, соответственно, дойдем и до оптовых и торговых сетевых мест. Мониторинг осуществляется ежедневно, для этого работают четыре группы", – заметил глава инспекции.

В Грузии с апреля 2019 года действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.