Европа вытесняет мигрантов

Миграция вновь выходит на уровни кризиса 2015 года, и скорее всего, число беженцев будет расти. Как будет действовать Евросоюз? Politico рассказывает, что всего в паре километров от штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе десятки человек каждую ночь проводят на улице в ожидании своей очереди на подачу прошения об убежище, надеясь обрести кров. С недавних пор на улицах ночуют даже дети.

”Местные не разрешают мне спать под дверьми их магазинов, поэтому каждую ночь я провожу на новом месте, - говорит Сабахун, 21-летний беженец из Афганистана, который прибыл в Бельгию месяц назад. - У меня нет ни дома, ни еды, ни возможности попасть к врачу”. Отчаянное положение, в котором оказался Сабахун, отражает масштабный кризис, незаметно разворачивающийся по всему региону. Число беженцев в ЕС растет, и ежемесячные уровни достигли показателей, невиданных со времен кризиса 2015 года.

В Западной Европе система обработки данных трещит по швам. ”Сейчас нагрузка распределяется на меньшее число стран, чем в 2015 году”, - объясняет Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции, ратующая за коллективный европейский ответ. Если нынешняя тенденция сохраниться, Австрия получит столько же прошений об убежище, как и в пиковый период кризиса 2015 года. Правительство начало размещать беженцев в палаточных городках в связи с нехваткой жилья. НПО осудили это решение, назвав его ”бесчеловечным” и заявив, что ”такого можно было избежать”.

Однако вопрос миграции не упоминался в ходе политических дебатов в этом году. Правительства стран ЕС заняты экономическими последствиями пандемии и событиями на Украине

”Мы переживаем миграционный кризис, но он привлекает мало внимания, поскольку одновременно с ним разворачиваются еще два-три других кризиса”, - говорит премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Возможно, есть и другая причина отсутствия должного внимания. С 2015 года политический ландшафт изменился. Законы в ряде стран стали более жесткими под давлением антимиграционных партий правого толка. Просители убежища собираются в меньшем количестве стран Западной Европы отчасти потому, что такие государства, как Дания, например, пытаются сдержать наплыв. Копенгаген, традиционно популярное место притяжения мигрантов, в одностороннем порядке объявил политику нулевого приема беженцев. В прошлом году всего 2099 человек подали прошения об убежище по сравнению с 21315 человек в 2015 году.

Новое шведское правительство, поддерживаемое крайне правыми Шведскими демократами, планирует ограничить допуск беженцев. Более жесткая политика усиливает давление на системы регистрации и размещения мигрантов в других западноевропейских странах. В некоторых из них во время пандемии системы были упразднены. ”Пять лет назад у нас было полно людей, но мы справлялись”, - говорит Дэвид Фогель из НПО ”Врачи без границ”. Он считает, что проблема на улицах Брюсселя связана не с растущим количеством просителей убежища, а с тем, как бельгийское правительство справляется с кризисом.

Проблемы не только в Бельгии. Аналогичные страдания испытывают люди по всему региону. Смерть трехмесячного ребёнка в центре регистрации просителей убежища потрясла Нидерланды. Летом правительство договорилось более равномерно распределять мигрантов по стране, однако несколько местных коммун отказались брать на себя бремя.

После временного миграционного затишья во время пандемии, антимиграционные настроения усиливаются, а число прибывающих всё увеличивается

В Австрии на правительство оказывает давление настроенная против мигрантов оппозиция: страна не может разместить растущее количество людей, ищущих убежища. По последним данным Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, в июле количество прошений в Европе в течение трех месяцев составляло 70 тыс., как и во время кризиса 2015 года. С тех пор несколько европейских государств сообщили о еще большем количестве беженцев, и это не считая 4,31 млн украинцев, которые зарегистрировались в Европе после начала кризиса и которым не нужно проходить через ту же процедуру, как другим беженцам.

Исходя из отчета Чехии, нынешнего председателя Совета Европы, еще больше украинцев приедет в Европу грядущей зимой, поскольку условия на их родине ухудшаются. Можно ли что-либо сделать до того, пока станет слишком поздно, или Брюссель обратит внимание на кризис лишь когда Европа столкнется с очередной чрезвычайной ситуацией? Несмотря на многолетние попытки договориться, ЕС не смог согласовать единую систему разрешения кризиса. Северные и западные страны ЕС переживают в связи с прибытием мигрантов из прибрежных государств, в которые они изначально попадают, а средиземноморские страны настаивают на обязательной системе перераспределения просителей убежища, добирающихся до их берегов.

Венгрия, Польша и Австрия резко против обязательного переселения

Когда шведское правительство, поддерживаемое политиками правого толка, окажется у руля Совета Европы в начале следующего года, едва ли будут предприниматься какие-либо усилия для того, чтобы каждая страна приняла у себя определенное количество мигрантов.

Бельгии тоже не удастся вернуть миграцию в европейскую повестку, ”поскольку многие страны не хотят рассматривать данный вопрос, - говорит Тео Франкен, бывший государственный секретарь страны по вопросам предоставления убежища и миграции, а ныне член оппозиции. - Всё может измениться лишь в том случае, если Германия в очередной раз окажется в серьезной беде”.

Де Мур уверена, что понимание необходимости решения проблемы миграции на европейском уровне растет. Сама она намерена добиваться изменений. ”Некоторые страны усиливают пограничный контроль, причем исключительно из-за отчаяния. Тем временем трагедии разыгрываются на внешних границах Европы. Если мы не добьемся успеха в миграционной реформе, я не уверена в светлом будущем”, - объясняет де Мур.

Ее пессимизм разделяют и другие эксперты. По словам Джеральда Кнауса, австрийского эксперта по миграции, принимавшего активное участие в разработке европейско-турецкого миграционного соглашения от 2016 года, ”общая европейская внешняя политика на границах заключается в вытеснении мигрантов”. Многие европейские страны так делают, и никто не жалуется, говорит эксперт. В целом, ситуация будет только ухудшаться на фоне всплеска беженцев из Украины. ”Никто в Европе не готовится к тому, что случится”, - утверждает Кнаус.