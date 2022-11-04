Коронавирус в России продолжает отступать

4 ноя. 11:32

В России за минувшие сутки выявили 6 149 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 757, в Санкт-Петербурге - 407, в Подмосковье - 211. В Краснодарском крае - 133, в Ставропольском крае - 24, в Крыму - 4, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 453 667.

Госпитализированы за сутки 1 233 человека. Выздоровели 9 259 пациентов, за все время - 20 841 779.

Умерло за сутки 71 человек, с начала пандемии - 390 459.