Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность частей, дислоцированных на юге республики

4 ноя. 11:17

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева провели проверку боеготовности воинских частей и соединений в южных регионах страны, в приграничных с Ираном районах.

Гасанов наблюдал за учениями воинских частей Сил специального назначения, проходящими на указанных территориях, заслушал доклад о том, что на учениях, проводимых в целях проверки и дальнейшего повышения боеготовности спецназа, военнослужащие профессионально выполняют все поставленные задачи.

Спецназ продемонстрировал глава Минобороны выполнение задач в соответствии с очередным этапом учений. Гасанов положительно оценил ход военных учений.

В заключение генерал-полковник Гасанов дал поручения по изучению азербайджанской армией имеющегося боевого опыта и его применению в учебно-тренировочном процессе, проводимом современными методами.