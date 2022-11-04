Россия празднует День народного единства

4 ноя. 11:00

В России 4 ноября отмечается День народного единства, он был учрежден в 2004 году, и впервые отмечался в 2005 году.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

В этом году к 4 ноября завершилась длительная реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Сегодня состоится его торжественное открытие.

Президент России Владимир Путин в День народного единства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций традиционно возложит цветы к монументу на Красной площади. Затем президент посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в "Манеже" и встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

В этом году формат празднования Дня народного единства на Красной площади в Москве изменили, заменив парад на иммерсивное мероприятие.

"С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт", - рассказала ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником. "Поздравляю с Днем народного единства. Развитие России и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз - объединяющие задачи. В сплоченности, вере в свою страну - сила нашего многонационального народа", - текст его поздравления опубликован на сайте Госдумы.

Также с Днем народного единства поздравила сограждан спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня для защиты суверенитета Российской Федерации, сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия необходима консолидация всего общества. Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность духовного единства граждан в обеспечении независимости государства, повышении его безопасности", - говорится в поздравлении.

Матвиенко отметила, что патриотизм, человеколюбие и созидание передаются в России из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти.