ВС Армении ночью обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре

4 ноя. 10:35

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении несколько часов обстреливали позиции азербайджанской армии.

Обстрелы велись с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района. ВС Армении, применив стрелковое оружие различного калибра, "в течение 5 часов с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", информирует оборонное ведомство.

Азербайджанскими военными в указанных направлениях были приняты адекватные ответные меры.