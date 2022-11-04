В Иране случилась новая волна протестов

4 ноя. 10:19

Накануне тысячи иранцев отправились на кладбище в Карадже, чтобы отметить 40-й день траура по Хадисе Наджафи, которая погибла во время акции протеста под Тегераном. Полиция блокировала вход на кладбище, что привело к новой волне жестких столкновений с протестующими.

В ответ демонстранты перекрыли шоссе в Карадже, они поджигали припаркованные автомобили и выкрикивали антиправительственные лозунги, в том числе о свержении Хаменеи.

Напомним, на прошлой неделе иранская полиция открыла огонь по большой толпе протестующих, собравшихся в честь 40-го дня траура по Махсе Амини, с гибели которой и начались массовые протесты в Иране.