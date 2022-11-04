Вице-президент Турции прибыл в Баку

4 ноя. 10:02

Вице-президент Турции Фуат Октай накануне прибыл в Баку с официальных визитом, пишет Yeni Şafak.

На 4 ноября запланированы переговоры Октая с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. В пятницу Октай вместе с Асадовым будет председательствовать на 10-м заседании Азербайджано-Турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также примет участие в работе совместного Турецко-Азербайджанского бизнес форума.

В рамках визита 5 ноября вице-президент Турции посетит город Шушу.