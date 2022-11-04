Нурмагомедов поведал, о чем говорил с соперником по последнему бою в карьере

4 ноя. 8:48

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о своем последнем поединке в профессиональной карьере, который состоялся в Абу-Даби в октябре 2020 года.

Он напомнил, что во время подготовки к бою следил за тем, когда в ОАЭ приедет его соперник, американец Джастин Гэтжи. "Он сказал, что прилетит в субботу, ровно за неделю до того, как пройдет наш поединок. Я тогда еще подумал, что это не лучшая идея", - поведал Хабиб в подкасте Wahed.

Он также сообщил, что во время поединка спрашивал у Гэтжи, как он себя чувствует из-за смены часовых поясов. "Брат, проблемы из-за смены часовых поясов?" Он говорил, что все в порядке, но я знаю, что он тогда чувствовал", - цитирует Нурмагомедова Чемпионат.com.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках.