Президенты Турции и США проведут переговоры на Бали

3 ноя. 23:55

На полях саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали состоится встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит", - сказал он в интервью телеканалу CNN Turk.

Калын напомнил, что ранее Эрдоган заявил, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства, передает ТАСС.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года.