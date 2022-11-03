Лига Конференций: "Пюник" уступил в Ереване "Базелю"

3 ноя. 23:46

В Ереване состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Конференций между "Пюником" и "Базелем". Победу со счетом 2:1 одержала швейцарская команда.

Голами в составе "Базеля" отметились Дариан Малес (17-я минута) и Антон Каде (29-я). У "Пюника" на 71-й минуте отличился Лука Юричич.

Отметим, что на 53-й минуте "Базель" остался в меньшинстве в результате удаления полузащитника Дана Ндойе.

В параллельной встрече в группе H "Слован" со счетом 2:1 переиграл в гостях "Жальгирис".

Таким образом, в плей-офф из группы H вышли "Слован" и "Базель".