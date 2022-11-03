3 ноя. 22:41

В Баку только что завершилась встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Фрайбургом". Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол нападающего "Фрайбурга" Нильса Петерсена, забитый на 25-й минуте с пенальти, хозяева ответили точным ударом нападающего Овусу Квабена в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что на 61-й минуте "Карабах" остался в меньшинстве – с поля был удален защитник Кевин Медина.

В параллельной встрече в группе G "Нант" обыграл на выезде "Олимпиакос" (2:0). Таким образом, в плей-офф Лиги Европы вышли "Фрайбург" и "Нант". "Карабах" сыграет в плей-офф Лиги Конференций.