Церцвадзе советует вакцинироваться от коронавируса 

4 ноя. 4:34

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе советует всем гражданам активно вакцинироваться против коронавируса, в том числе и бустер-дозами.

главный инфекционист Грузии отметил, что пандемия коронавируса не закончилась, она продолжается во всем мире, и Грузия, безусловно, не может быть исключением.

"Хочу настоятельно посоветовать всем семейным врачам, всем COVID-клиникам и пациентам с коронавирусом при первых же симптомах сделать тест и, в случае показаний, своевременно, в первые же дни использовать Паксловид или Ремдесивир. Этим мы спасем тысячи жизней пациентов с коронавирусом", – цитирует Церцвадзе Sputnik Грузия.

По его словам, в течение последних недель в странах ЕС растут случаи коронавируса и летальных исходов. Следовательно, медики в течение последующих недель ожидают начала новой волны коронавируса.