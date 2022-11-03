Грузинские винные бренды стали популярнее на Западе

3 ноя. 23:10

В январе-сентябре 2022 года Грузия нарастила экспорт вина на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Национального агентства вина Леван Мехузла.

Он отметил, что 2021 год был рекордным по экспорту вина для Грузии - тогда в 62 страны было поставлено свыше 100 млн бутылок. Этот год будет не мене успешным, уверен Мехузла. Успех, по его мнению, кроется в мероприятиях по популяризации и повышении узнаваемости грузинского вина на рынках стран Запада.

Грузинское вино с 2021 года продвигается в стратегических экспортных странах: США, Германии, Польше, Великобритании, странах Балтии, Японии и Китае.