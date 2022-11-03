НАТО поблагодарила Турцию за возобновление "зерновой сделки"

3 ноя. 22:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение действия "зерновой сделки". Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся 3 ноября в Турции.

Глава Североатлантического альянса также поблагодарил Турцию за усилия, направленные на возобновление участия в ней России.

"Я благодарен Турции и персонально президенту Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Столтенберг отметил важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.