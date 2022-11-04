Плацкарт в России подорожает с нового года

4 ноя. 2:13

Тариф на проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января проиндексируют на 8,1%, говорится в приказе ФАС, опубликованном на портале правовой информации.

Вырастут тарифы на плацкарт у РЖД, АО "ФПК", "Гранд Сервис Экспресса", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии".

Индексация проводится с учетом прогноза социально-экономического развития России в 2023-2025 годах, она "позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки".

"Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров", - сообщили в Минтрансе.

Отметим, что с 1 октября 2022 года тарифы в "регулируемом сегменте" уже были проиндексированы на 6,52%.

Напомним, в вагонах "купе", "СВ" и "люкс" применяется система динамического ценообразования.