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ЦИК Израиля подсчитал голоса, Нетаньяху сформирует правительство

ЦИК Израиля подсчитал голоса, Нетаньяху сформирует правительство

ЦИК Израиля объявил окончательные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Кнессет. Выборы состоялись 1 ноября.

Первое место занимает партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд", она получает 32 кресла в 120-местном парламенте.

Следом с 24-мя местами идет партия "Еш атид" нынешнего премьера Яира Лапида. Третьим по итогу выборов стал блок крайне правых религиозных партий "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича - 14 мандатов. Блок главы Минобороны Бени Ганца "Государственный лагерь" заполучил 12 мест в парламенте.

Таким образом, блок правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" Нетаньяху получают 64 мандата, что позволит им сформировать правительственную коалицию.

Лапид уже поздравил Нетаньяху с победой и сообщил, что дал указания своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий.

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