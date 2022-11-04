Кто откажется от китайских редкоземельных металлов

Ноябрьский индекс редкоземельных элементов (MetalMiner Index) обернул вспять краткосрочный нисходящий тренд и практически дошел до уровня предыдущих месяцев. В целом индекс упал на скромные 0,97%. Редкоземельным металлам удается удерживать свои позиции на протяжении всего 2022 года за счет высокого спроса на электромобили, электронику и редкоземельные магниты. Глобальный рынок всех этих продуктов не перестает активно расширяться.

Как сообщает Metal Miner, еще одним фактором незначительного повышательного тренда стал дефицит глобальных поставок. Поскольку китайский экспорт упал, многие страны ищут альтернативные источники. На протяжении многих лет Китай удерживал лидирующую позицию по глобальным поставкам материалов для редкоземельных магнитов.

Сегодня несколько стран планируют полностью отказаться от китайских поставок сырья, стремясь ограничить зависимость от редкоземельных элементов из КНР

США, Япония, Южная Корея, Италия и Нидерланды в значительной степени полагаются на китайский импорт редкоземельных элементов. И понятно почему. У Китая огромные запасы редкоземельных металлов. Поскольку мировой спрос на товары, их содержащие, растет, Китаю удалось создать могущественную монополию на глобальном рынке. В связи с необходимостью предотвратить получение Китаем излишнего геополитического влияния странам приходится искать альтернативных поставщиков.

Большая часть производства редкоземельных элементов сосредоточена в Китае. Тем не менее аналогичное сырье добывается во многих частях света, в том числе в Мьянме, США, Канаде и Австралии. Учитывая, что к 2030 году прогнозируется удвоение спроса на редкоземельные магниты, использование запасов этих стран крайне важно.

Другие страны стремятся догнать Китай по производству редкоземельных элементов

Многие страны наращивают производство редкоземельных элементов. Японские производители прилагают огромные усилия для того, чтобы составить Китаю конкуренцию на глобальном рынке редкоземельных магнитов. Совсем недавно в Тихом океане рядом с группой островов Огасавара на глубине 6 тыс. метров исследователи обнаружили редкоземельные элементы. Японское правительство намерено начать извлечение сырья в апреле 2023 года.

И Япония не одна. Австралия, богатая сырьем, необходимым для производства редкоземельных магнитов, тоже стремится усилить свое присутствие на рынке. Компания Arafura, разрабатывающая месторождения полезных ископаемых в Центральной Австралии недавно объявила о планах по увеличению инвестиций в свои проекты, многие из которых осуществляются в самых жарких районах страны. Но, по словам представителей компании, оно того стоит. Компания видит возможность в извлечении огромных залежей неодима и празеодима, обнаруженных в регионе. Эти элементы используются для производства редкоземельных магнитов. Arafura заявляет, что ее месторождения способны обеспечить 5% мирового спроса.

Ноябрьские цены на редкоземельные металлы и торговые тенденции

Неодим торгуется практически на уровне прошлого месяца, незначительно подешевев на 1,9%. Цена на начало месяца составила $ 125383,69 за метрическую тонну.

Стоимость иттрия не изменилась и осталась на уровне $34,06 за килограмм.

Диспрозий подешевел на 4,6%. Цена на начало месяца составила $ 311,75 за килограмм.

Оксид лантана торгуется на уровне в $ 988,11 за метрическую тонну.