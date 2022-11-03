Страны G7 могут признать Китай "конкурентом" и "соперником"

3 ноя. 21:50

Страны "Большой семерки" (G7) обсудят свои отношения с Китаем на встрече министров иностранных дел в Мюнстере. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии встречи руководителей внешнеполитических ведомств G7.

"Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - цитирует Бербок ТАСС.

Она также обратила внимание на то, что страны G7 поговорят о том, как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые были допущены в политике касательно России.