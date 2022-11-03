"Лыжная стрела" свяжет Ростов и горнолыжные курорты Сочи на Новый год

3 ноя. 20:58

На время Нового года Ростов-на-Дону и горнолыжные курорты Сочи свяжет специальный поезд "Лыжная стрела". Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

Он начнет курсировать 29 декабря, последний рейс совершится 8 января, от станции Роза Хутор. 31 декабря "Лыжная стрела" в путь отправляться не будет.

Состав 018 будет ездить по маршруту Ростов-на-Дону - Адлер - Роза Хутор, он будет останавливаться на таких станциях, как Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер.

Провоз инвентаря для зимних видов спорта в этом поезде будет бесплатным. Пассажиры также смогут купить ски-пас. Стоимость билетов - от 1,7 тыс рублей.