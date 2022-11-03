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Московская биеннале современного искусства отменена

Московская биеннале современного искусства отменена

Минкульт РФ отменил девятую московскую международную биеннале современного искусства из-за несоответствия экспонатов уровню мероприятия.

Выставка должна была открыться в Новой Третьяковке 7 ноября.

"Мероприятие, планируемое к проведению в Третьяковской галерее, было отменено по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки - государственного музея федерального значения", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, отмечается в сообщении у Третьяковской галереи есть ряд претензий к руководству фонда "Биеннале современного искусства", в том числе речь идет о нарушении сроков монтажа выставки и непредоставлении необходимых документов.

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