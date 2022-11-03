МИД Турции: мы ждем выполнения всех обязательств от Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

3 ноя. 21:19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все условия Анкары для вступления в альянс.

"Турция всегда выступает за расширение и усиление НАТО. Мы не тормозим процесс приема в НАТО новых членов", - прежде всего сказал министр.

"Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из Мадридского меморандума", - сказал Чавушоглу.

Столтенберг на этой же пресс-конференции сообщил, что Швеция и Финляндии выполнили обязательства перед Турцией и пора принять их в НАТО.