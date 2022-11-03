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Трамп собирается вернуться на пост президента США

Трамп собирается вернуться на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Об этом со ссылкой на его советников сообщает агентство Reuters.

По их словам, экс-глава Белого дома собирается объявить о намерении участвовать в выборах президента после выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября 2022 года.

"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает", - поведал один из советников Трампа.

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