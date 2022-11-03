Генсек НАТО: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции

3 ноя. 21:12

Пришло время принять в НАТО Финляндию и Швецию, страны выполнили требования Турции, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом завтра", - заявил Столтенберг.

Отметим, что Турция пока не ратифицирована протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.