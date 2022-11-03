Новые департаменты по туризму появятся в России к Новому году

3 ноя. 20:34

Минимум полтора месяца займет формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития, рассказал член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников, пишет РИА Новости.

"Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент - на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", - сообщил он.

Ростуризм был упразднен 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития. Временным куратором туризма назначен замминистра Дмитрий Вахруков.

"Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", - уточнил Кожевников.