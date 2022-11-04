РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан ждет наплыва иностранных туристов

 Синьхуа  
Азербайджан ждет наплыва иностранных туристов

Азербайджан, который называют Страной огней, представляет собой плавильный котел турецкой, русской, персидской и европейской культур. В стране, полной контрастов, с 10-миллионным населением соединяются отголоски древних империй и современность, обрамленная потрясающей архитектурой: здесь можно встретить футуристические небоскребы на фоне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и древние поселения в горах.

Однако, как отмечает китайское агентство "Синьхуа", пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль южно-кавказской страны. "2019 год был удивительным. Тогда нас посетило 3,2 млн иностранных туристов. Начиная с марта 2020 года, когда началась пандемия, сфера туризма практически встала на паузу. Теперь, в 2022 году, мы видим восстановление туристической активности примерно на 50%", - говорит генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. По данным Государственного агентства по туризму, в 2020 году турпоток в Азербайджан сократился на 75% до 795 тысяч туристов. По сообщению агентства, с января по июль текущего года Азербайджан принял 832 тысячи туристов.

Наибольшее число туристов традиционно прибывает в Азербайджан из Турции, за ними следуют русские, иранцы, грузины и украинцы

"Девяносто процентов моих клиентов из Европы, особенно из Великобритании, Польши и Германии. Есть также много путешественников из Индии и Пакистана и, может быть, 5% с Ближнего Востока", - пояснил агентству гид Заур Агаярли.

"Туристический бизнес, наконец, начинает восстанавливаться, но он еще не достиг уровня, который был до пандемии", - сказал гид, находясь в расположенном в 60 км от Баку Гобустанском археологическом заповеднике, комплекс которого включает более 6000 наскальных изображений возрастом около 40 тысяч лет.

До пандемии в Азербайджане были упрощенные визовые требования. Теперь путешественникам из большинства стран необходимо получить электронную визу или визу по прибытии

"Мы открыли свой бизнес 20 лет назад. Но во время пандемии COVID-19 пришлось его приостановить. С завершением пандемии мы снова открылись, и сейчас у нас много гостей со всего мира, в том числе США, Германии и России. В последние три месяца все наши номера были забронированы ", - сказал помощник управляющего бутик-отеля Sultan Inn, расположенного в Старом городе Баку, Валид Пашазаде. - Туристы приезжают не только в Баку. Они приезжают сюда, чтобы увидеть Габалу, Губу, Лянкяран и многие другие места, например грязевые вулканы Гобустана. Здесь очень много интересных мест". В Азербайджане - мировой "столице грязевых вулканов" - расположено около 350 действующих грязевых вулканов, большая часть из которых сконцентрирована в Гобустане, в полутора часах езды от Баку.

Экономические перспективы

В июле Международный валютный фонд предупредил, что, хотя экономика быстро восстановилась после пандемии, инфляция и ситуация на Украине создают новые угрозы: "Хотя Азербайджан получает высокие доходы от продажи нефти и газа, [украинский] конфликт создает новые риски, связанные с ростом цен на продукты, продовольственной безопасностью и последствиями санкций, а также вносит значительную неопределенность в перспективы".

В МВФ заявили, что, в 2021 году и в начале 2022 года рост цен на нефть и высокий потребительский спрос способствовали росту экономики, в 2021 году рост ВВП страны составил 5,6%. Флориан Зенгстшмид говорит, что доля туризма в ВВП Азербайджана в 2019 году составила около 4,5%. "В этом году вклад туризма в ВВП составит около 2,5%," - сказал Зенгстшмид, отметив, что он настроен очень оптимистично. - К 2023 и 2024 годам мы увидим, что туризм достигнет того же уровня, что и до пандемии, или даже превысит его".

555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version