Азербайджан ждет наплыва иностранных туристов

Азербайджан, который называют Страной огней, представляет собой плавильный котел турецкой, русской, персидской и европейской культур. В стране, полной контрастов, с 10-миллионным населением соединяются отголоски древних империй и современность, обрамленная потрясающей архитектурой: здесь можно встретить футуристические небоскребы на фоне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и древние поселения в горах.

Однако, как отмечает китайское агентство "Синьхуа", пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль южно-кавказской страны. "2019 год был удивительным. Тогда нас посетило 3,2 млн иностранных туристов. Начиная с марта 2020 года, когда началась пандемия, сфера туризма практически встала на паузу. Теперь, в 2022 году, мы видим восстановление туристической активности примерно на 50%", - говорит генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. По данным Государственного агентства по туризму, в 2020 году турпоток в Азербайджан сократился на 75% до 795 тысяч туристов. По сообщению агентства, с января по июль текущего года Азербайджан принял 832 тысячи туристов.

Наибольшее число туристов традиционно прибывает в Азербайджан из Турции, за ними следуют русские, иранцы, грузины и украинцы

"Девяносто процентов моих клиентов из Европы, особенно из Великобритании, Польши и Германии. Есть также много путешественников из Индии и Пакистана и, может быть, 5% с Ближнего Востока", - пояснил агентству гид Заур Агаярли.

"Туристический бизнес, наконец, начинает восстанавливаться, но он еще не достиг уровня, который был до пандемии", - сказал гид, находясь в расположенном в 60 км от Баку Гобустанском археологическом заповеднике, комплекс которого включает более 6000 наскальных изображений возрастом около 40 тысяч лет.

До пандемии в Азербайджане были упрощенные визовые требования. Теперь путешественникам из большинства стран необходимо получить электронную визу или визу по прибытии

"Мы открыли свой бизнес 20 лет назад. Но во время пандемии COVID-19 пришлось его приостановить. С завершением пандемии мы снова открылись, и сейчас у нас много гостей со всего мира, в том числе США, Германии и России. В последние три месяца все наши номера были забронированы ", - сказал помощник управляющего бутик-отеля Sultan Inn, расположенного в Старом городе Баку, Валид Пашазаде. - Туристы приезжают не только в Баку. Они приезжают сюда, чтобы увидеть Габалу, Губу, Лянкяран и многие другие места, например грязевые вулканы Гобустана. Здесь очень много интересных мест". В Азербайджане - мировой "столице грязевых вулканов" - расположено около 350 действующих грязевых вулканов, большая часть из которых сконцентрирована в Гобустане, в полутора часах езды от Баку.

Экономические перспективы

В июле Международный валютный фонд предупредил, что, хотя экономика быстро восстановилась после пандемии, инфляция и ситуация на Украине создают новые угрозы: "Хотя Азербайджан получает высокие доходы от продажи нефти и газа, [украинский] конфликт создает новые риски, связанные с ростом цен на продукты, продовольственной безопасностью и последствиями санкций, а также вносит значительную неопределенность в перспективы".

В МВФ заявили, что, в 2021 году и в начале 2022 года рост цен на нефть и высокий потребительский спрос способствовали росту экономики, в 2021 году рост ВВП страны составил 5,6%. Флориан Зенгстшмид говорит, что доля туризма в ВВП Азербайджана в 2019 году составила около 4,5%. "В этом году вклад туризма в ВВП составит около 2,5%," - сказал Зенгстшмид, отметив, что он настроен очень оптимистично. - К 2023 и 2024 годам мы увидим, что туризм достигнет того же уровня, что и до пандемии, или даже превысит его".