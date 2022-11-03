МЭА: Европа недосчитается 30 млрд кубометров газа в случае прекращения поставок из России

3 ноя. 20:18

Дефицит газа в Европе следующим летом может составить 30 млрд кубометров, если Россия прекратит поставки, а Китай увеличит спрос, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В релизе к отчету "Никогда не рано готовиться к следующей зиме: Европейский газовый баланс на 2023-2024 год" говорится, что намечается разрыв "между спросом и предложением в 30 млрд кубометров следующим летом, в ключевой момент для пополнения хранилищ ЕС, если Россия прекратит все поставки по трубопроводам, а импорт СПГ в Китай восстановится".

"Этот разрыв может составлять почти половину объема газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023-2024 годов", - подчеркнули в МЭА.