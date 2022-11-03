Infiniti покидает Россию

3 ноя. 20:07

Японский автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка, сохраняя сервисную поддержку для автовладельцев.

"Sayōnara — на японском означает "до свидания". <…> Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - сообщается на официальной странице Infiniti в "Вконтакте".

В марте поставки автомобилей Infiniti в Россию были приостановлены, российского производства у компании нет.

"Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - отметили в компании.

Автомобили Infiniti включены в список товаров, разрешенных для параллельного импорта.