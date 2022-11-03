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Глава МИД Германии подвергла резкой критике Иран за жесткое подавление протестов

Глава МИД Германии подвергла резкой критике Иран за жесткое подавление протестов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала власти Ирана за жестокое подавление протестов. Об этом она заявила 3 ноября в преддверии встречи глав МИД "Большой семерки" (G7) в Мюнстере.

"Уже несколько недель мы наблюдаем, с какой жестокостью иранский режим действует по отношению к своим собственным гражданам. Как это влияет на молодежь, общество, когда люди умирают в результате этого", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировала рекомендацию правительства Германии своим гражданам покинуть Иран. По ее словам, данная мера является обоснованной. "Нынешний шаг стал реакцией на обострение ситуации с безопасностью в стране", - пояснила Бербок.

Ранее сегодня правительство Германии призвало своих граждан покинуть Иран, иначе они рискуют быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения.

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