Глава МИД Германии подвергла резкой критике Иран за жесткое подавление протестов

3 ноя. 19:49

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала власти Ирана за жестокое подавление протестов. Об этом она заявила 3 ноября в преддверии встречи глав МИД "Большой семерки" (G7) в Мюнстере.

"Уже несколько недель мы наблюдаем, с какой жестокостью иранский режим действует по отношению к своим собственным гражданам. Как это влияет на молодежь, общество, когда люди умирают в результате этого", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировала рекомендацию правительства Германии своим гражданам покинуть Иран. По ее словам, данная мера является обоснованной. "Нынешний шаг стал реакцией на обострение ситуации с безопасностью в стране", - пояснила Бербок.

Ранее сегодня правительство Германии призвало своих граждан покинуть Иран, иначе они рискуют быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения.